一名男網友表示，開車外出看到前方的休旅車後方貼了兩張A4大小的白紙，上面寫著粗黑的「新手」兩字，超大字體令他笑說「OK！我知道了」，將其拍下PO上網，隨即引發逾9千名網友關注，不少人笑說「字體這麼大，駕駛真的很有良心，可見真的是新手」。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳2張照片，表示8號下午在開車到桃園，看到前方一台休旅車的後方貼了兩張A4大小的白紙，上頭用粗黑字體寫「新手」兩字，他開在休旅車後方遠遠地就看到駕駛的標語，笑說「OK！我知道了」。

圖文吸引逾9千人關注，網友紛紛留言，「很有誠意，這是真新手」、「有夠大！笑死」、「貼上新手駕駛，真的很多人會讓」、「新手這個詞真的很好用」、「新手這可以減少很多人生氣啊」、「這駕駛很有良心」、「有的一貼就貼10年」、「粗暴又明瞭，給讚」、「很多老司機會故意貼新手」、「貼成這樣真的是新手」、「貼三寶會不會更有威懾力？」、「新手要多練習上路，不是貼個標語就要其他用路人注意」、「看到新手兩字，立馬提高警覺」。

但也有眼尖人發現車主切換車道沒有打方向燈，「切換道路沒打燈，真的是新手」、「變換車道未打方向燈，應該不是新手，駕照雞腿換來的才是」、「新手駕車也不應不打方向燈吧」、「他變換車道未打方向燈？」