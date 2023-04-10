另一方面，大陸工信部公眾號工信微報日前指出，工信部副部長王江平3日在北京分別會見富士康科技集團董事長劉揚偉和王雪紅、陳文琦，就兩岸電子產業合作等議題討論。

工信微報指出，王江平3日在與劉揚偉和王雪紅、陳文琦的會面中表示，大陸市場空間廣闊、發展機遇巨大，歡迎台資企業繼續扎根大陸，加強兩岸新技術領域合作。工信部將持續落實台資企業同等待遇，為台胞台企在大陸發展創造良好環境。雙方都針對兩岸電子資訊產業合作等議題交換意見，工信部相關司局負責人也都參與會見。