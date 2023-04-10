宏都拉斯與台灣斷交不久，我南美洲友邦巴圭拉也被外界點名是「下一個」，巴拉圭即將在30日舉行總統大選，表態檢討台巴關係的在在野黨候選人阿列格雷目前民調領先，外交部常次俞大㵢今天表示，外交部正密切注意情勢，中國明顯在拉攏各方候選人「這是事實」。

巴拉圭的執政黨「國家共和聯盟」（紅黨）總統候選人佩納是堅定「挺台派」，但被稱為「藍黨」的「真正激進自由黨」候選人阿列格雷日前揚言，若當選將檢討台巴關係，並評估維持與台灣的關係能否補足不跟中共建交的損失，由於阿列格雷目前民調領先，也讓外界憂心台巴關係。

俞大㵢今天赴立法院被立委問到巴拉圭選舉是否可能危及台巴關係時表示，阿列格雷事後也有透過團隊發言表示，巴拉圭和台灣關係非常好，他若當選，會和台灣進一步談如何深化兩國關係，他也認為，因為巴拉圭身為台灣在南美唯一邦交國，台灣可以給巴拉圭更多的貢獻。

俞大㵢指出，他接觸過巴拉圭在野黨總統候選人，也認識對方。外交部與駐巴拉圭大使館一直密切注意巴國選情，也表達願意跟巴國新政府合作的立場。但中國大陸很明顯在拉攏各方候選人，「這也是個事實」，我們願意跟任何由巴拉圭人民選出來的總統、新政府合作。

至於瓜地馬拉與貝里斯的邦交關係，俞大㵢表示，瓜地馬拉是因為跟巴拉圭一樣，都即將舉行選舉，所以會有一些不確定的因素。至於貝里斯，由於蔡英文總統才剛造訪，目前的邦交相當穩固。