網紅鳳梨（吳泓逸）日前預計與Joeman合作拍攝「89對決」主題影片，怎料預告曝光後隨即引來部分網友撻伐，更有人將他19歲的前科翻出，對此，他宣布影片撤下，如今他再度發文坦言19歲時所犯下的過錯並道歉，同時也還原當年的情況，至於撤下影片他則表示，自己最該做的事是引導正確的社會風氣，「我寧可不要那些無意義的流量」。

鳳梨今（10）日在社群網站上發文向社會道歉，表示因為一些小事浪費社會資源與媒體版面深感到抱歉，並坦言「對於我目前的現況，我自己認為挺好的，在陽光下被審查檢視代表著我確實應該要盡到一點社會責任，或許過往的我行為有許多偏差，所以我也願意接受所有批評以及指教」。

接著，他也首度還原自己在19歲時因騙一名高雄阿嬤47萬，當時家人還陪同他向當事人致歉及包紅包，隨後他便入獄服刑「為何我一直不願提起此事？當時的我做了這樣的事情，當我看到白髮蒼蒼的老人時，我自己心裏也很過意不去，當時的阿嬤已經很老很老了，如今十幾年過去了，也不知道老人家是否還健在，那何必又硬要去提起此事造成家屬心中的痛？」

最後，他認為，自己目前最該做得是盡可能引導正確的社會風氣，這也是他決定撤下影片的原因「我寧可不要那些無意義的流量」而他也非常感謝社會給予他彌補的機會「現在及未來我依然會盡其所能去做我認為對的事情，下個月創世基金會也還有邀約我要一起義賣，為植物人建院」。