劉瑞琪、曾莞婷飾演母女。（三立提供）

近年揮別8點檔的台劇女神曾莞婷，參與三立都會台、TVBS影集《親愛壞蛋》演出，劇中飾演劉瑞琪之女，母女都是狠角色，外型俐落幹練，家裡經濟優渥，雖不及其他豪奢，但環境足以應付頂級的成長生活。曾莞婷劇中角色城府極深，交際手腕高超，年紀輕輕就成為新一代的代理CEO，由於後來家中經濟衰敗，為了留在上流圈，母女都使出手段，曾莞婷甚至不惜犧牲肉體當小三，來拓展人脈擴張事業版圖。

曾莞婷表示，這次飾演小三，平時除了透過看戲劇、影集揣摩角色，也常會透過身邊朋友遭遇的故事，去換位思考當事人是從什麼時候開始變心，以及小三是怎麼去獲得男人的目光與疼愛，只有反覆透過角色對調才能成功詮釋小三這個角色。

她覺得以前的小三可能會比較傾向爭名份、想要對方全部的愛，也希望對方的生活重心放在自己身上，就像是當初朱芯儀在《犀利人妻》中因為崇拜、渴望愛、想要完全擁有那樣，但現在不論是身邊朋友聽到的故事或者是網路上看到的文章，會比較偏向於安於自己小三的位置，比較獨立，不用對方長時間的陪伴，只要能給予她想要的就能維持和平關係，比較像是各取所需的感覺。

曾莞婷定位自己這次飾演的小三是「理智且帶有目的性」，她在劇中有許多親熱戲，但多以接吻為主，還有車震戲，尺度雖不大但內心其實很澎湃，最難演的應該是在這樣的尺度之下如何透過肢體眼神傳達情慾的流動。她說這次導演安排滿保守的，大多以點到為止，主要還是以眼神、表情去表達洶湧的情慾。

她也回憶起自己過去曾經有過一段異地戀，去找男友時，發現他另外一支手機跟其他女生有親密對話，當時真的是不敢相信自己眼睛。

至於劇中描述上流家庭人物，曾莞婷說現實生活中當然也遇過一些自視甚高的人，畢竟利益問題總是比較敏感，「其實我認為多數人都有保護自己的一面，貴婦群不一定都是壞的，也許只是需要時間去觀察他人，畢竟日常靠近他們的人很多時候都是帶有目的性的接近。」