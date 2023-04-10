現代人生活忙碌，怕自己營養不均衡，時常一次抓起一堆保健品直接吞服，營養師張家榕提醒，混著吃可能會讓效果大打折扣，她點名5組「不能一起吃」的保健食品，分別是鈣與鐵、鈣與魚油、魚油與膳食纖維類補充品、鐵與膳食纖維補充品、葉黃素與β-胡蘿蔔素。

張家榕在其臉書粉專表示，她盤點5組不能一起吃的保健食品組合：

1. 鈣與鐵：

鈣和鐵都是二價礦物質，會互相競爭吸收，影響吸收率。

2. 鈣與魚油：

過多的油脂影響鈣吸收，鈣和魚油一起吃可能會形成皂鈣，降低吸收，但也有專家認為，人體不是高溫和強鹼環境，不會產生皂鈣。與其爭論是否會產生皂鈣、擔心影響吸收，不如直接分開服用這2種保健食品。

3. 魚油與膳食纖維類補充品（例如甲殼素、幾丁聚醣、洋車前子等）

由於膳食纖維會吸附油脂，進而減少魚油被人體吸收，因此兩者不建議一同服用。

4. 鐵與膳食纖維補充品：

膳食纖維會降低鐵的吸收率，因此兩者不建議一起吃。

5. 葉黃素與β-胡蘿蔔素

高劑量的β-胡蘿蔔素(>15mg)會影響到葉黃素吸收，因此兩者最好不要一起吞服。