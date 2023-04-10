新竹市政府考量古砲經風吹日曬雨淋出現鏽蝕現象，近日特別進行古砲修復工程。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市新竹公園內存放有5座百年鐵砲，市府考量古砲經風吹日曬雨淋出現鏽蝕現象，近日特別進行古砲修復工程，有民眾見狀打趣，是因共軍擾台、提升戰力，一槍一砲都要兼負捍衛台灣之責？市府則表示，想太多了，只是為修復完成後展示，讓更多民眾認識並親近新竹市珍貴文化資產。

新竹公園存放2座清製與3座英製前膛鑄鐵砲，5座古砲皆逾百年歷史，因清代軍事史發展進程且台灣現存福州砲數量稀少，極具軍事研究價值，5座於2017年指定為竹市一般古物。

市長高虹安表示，新竹公園於西元1916年成立至今，每到假日吸引眾多遊客造訪，其中坐落於公園內孔廟旁小山丘上的5座古砲，因鑄造年代為清領時期，迄今已超過百年歷史，是新竹公園裡珍貴的文化資產。

其中1座古砲有陽鑄銘文，係距今已近180年之清道光22年（1842年）所鑄，為台灣唯一現存於鴉片戰爭期間鑄造的火砲，頗具歷史價值與教育意義。

文化局長錢康明說明，5座古砲可謂見證過去新竹軍事發展情形，為清代加強海防重要的軍事物證，呈現清代火砲發展不同面貌。其中「清道光22年前堂鑄鐵砲」、「英製布倫菲爾式前膛鑄鐵砲」為福州生產的火砲，在台灣現存數量不多，相當珍貴。

文化局指出，因古砲存放環境為室外開放空間，經風吹日曬雨淋，砲體表面及砲膛內部均出現鏽蝕現象，部分古砲甚至鑄鐵表層已完全剝落現象，嚴重影響其砲體結構，為了延續古砲生命周期，去年10月獲文資局核定補助保存修復計畫總經費315萬元、中央補助220.5萬，委託國立台灣藝術大修復。

市府在古砲運送台北前，也針對現況環境提出搬運流程計畫，確保古砲運送過程不會損及古物本體。

文化局補充，古砲維護過程需評估現狀，再針對損壞情形分別除鏽、脫氯、鈍化、加固封護等維護作業，進而有效達到減緩各古砲持續鏽蝕損壞。整體修復作業預計今年10月完成，並復位新竹公園內原址，期盼藉由重要文物的修復展示，讓更多民眾有機會認識並親近新竹市文化資產。