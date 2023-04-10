艾薇登上《聲生不息·寶島季》大舞台。（環球音樂提供）

艾薇登上《聲生不息·寶島季》大舞台。（環球音樂提供）

艾薇日前受邀以特邀歌手之姿，參加音樂真人實境秀節目《聲生不息·寶島季》，她演唱〈悲傷的五個步驟〉，爆發力十足的唱腔讓那英盛讚：「厲害厲害！」有趣的是，個性率真的艾薇直接帶著手寫簡歷與大家見面，希望大家可以更認識她，為表達自己的形象跟小老虎很像，都是鎖定目標就會勇往直前的個性，在履歷上畫了一個可愛的小老虎，而自己也還有很多地方需要再學習，小老虎象徵艾薇也提醒自己要持續地認真努力。

而在「年代主題」第二次公演，那英、華晨宇強強聯手，攜手被形容為「準歌后接班人」的艾薇，一曲〈高山青〉唱出了其中的韻味與情懷。艾薇撕裂高音極具個人色彩，獲得很好的迴響，艾薇甚至唱到耳環都掉了，〈高山青〉也獲得節目頒發「年代金曲唱片」大獎，火登各大話題熱搜榜！艾薇欣喜若狂地表示，「非常榮幸可以跟『那姐』和『花花哥』一起合作，現在想起來還是覺得超夢幻超興奮，謝謝兩位前輩的照顧與鼓勵，也謝謝 《聲生不息》讓我有這個機會！」

艾薇即將發行個人第二張專輯，將於28日舉辦 「艾薇Ivy 2023 Start-Up 愛的股利.新唱發表會」，邀請歌迷朋友們把握先機進場見證，每位觀眾都能成為艾薇的天使投資人，入股即可擁有限定股東證明，搶先入手限定發行「艾薇幣」，優先發放「愛的股利」，一起感受艾薇的無限潛力!活動詳情請見官方公告。