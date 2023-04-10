周一日經225指數晨收漲0.42%，為27,633.98點。東證一部指數早盤收漲0.57%，為1976.55點。

住友三井DS資產管理公司首席市場策略師Masahiro Ichikawa表示，日股會上漲，是因為看好美國勞動力市場將保持穩健，但由於缺乏題材驅動，日股漲幅受限。

香港、歐洲和美國股市上周五休市，部分市場周一因逢復活節仍繼續休市。

在「蔡麥會」之後，中國宣布進行為期3天的「環台」軍演，今天是最後一天，將在台海附近展開實彈演習，但由於這次中方「相對克制」，截至目前為止對亞股的影響不大。

周一晚些時候，植田首次以日本央行總裁身份發表談話，市場將尋找他是否將從超寬鬆政策轉向的線索。

個股方面，隨著新冠疫情消退，迪士尼樂園業者Oriental Land Co股價上漲約3%，並創下一年新高。受惠於日圓走貶，偏重出口的任天堂漲近4%。