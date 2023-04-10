張振山指出，這家中大型券商提出申請要增加此營業項目，要成立一個STO平台，成立目的就是希望可以做STO交易，證期局現在已在審查中，他指山，有多家業者詢問，但正式遞件只有這家，至於審核時間要看是否複雜。
金管會2020年1月20日發布STO管理辦法後，二年間無人問津，去年宣布對具證券性質的虛擬通貨業務（STO）鬆綁，包括：交易平台接受第二檔STO的間隔時間，由現行一年縮短為六個月、第二將原單一平台募資上限由1億元提高2億元、第三點是開放僑外資可投資募資金額3千萬元以下的STO。
金管會去年放寬具證券性質之虛擬通貨業務（STO）後，終於破蛋有人來申請了！立委李貴敏10日在財委會中質詢，金管會去年放寬STO發行規範後的成效為何？金管會主委黃天牧指出，最近半年已有一家來申請。證期局局長張振山進一步透露，是國內中大型券商在今年3月時遞件申請成立STO平台。
張振山指出，這家中大型券商提出申請要增加此營業項目，要成立一個STO平台，成立目的就是希望可以做STO交易，證期局現在已在審查中，他指山，有多家業者詢問，但正式遞件只有這家，至於審核時間要看是否複雜。
金管會2020年1月20日發布STO管理辦法後，二年間無人問津，去年宣布對具證券性質的虛擬通貨業務（STO）鬆綁，包括：交易平台接受第二檔STO的間隔時間，由現行一年縮短為六個月、第二將原單一平台募資上限由1億元提高2億元、第三點是開放僑外資可投資募資金額3千萬元以下的STO。
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