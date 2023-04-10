勞動部表示，最新勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計1,767家，實施人數1萬2,720人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，這次除了月底季底效應，也就是事業單位與勞工約定實施無薪假的期間到期之外，還有不少事業單位是因為訂單好轉而停止，有2家事業單位各取消300多人實施無薪假，1家取消200多人，還有4家也分別取消100多人。

他說，這些事業單位有些透露因為訂單回流取消實施，且未來不需要再實施，但也有部分廠商表示要繼續觀望4月份接單情況，目前還沒有辦法推斷是否要繼續實施無薪假。

黃維琛表示，隨著國境解封、入境旅客人數大幅增加，運輸倉儲業中有一家航勤公司取消200多人實施無薪假，隨著國境陸續解封、航班復飛，出入境量能增加，也開始出現自由行的旅客，地勤的需求開始增加，因此在3月底全部停止實施無薪假。在支援服務業（旅行社）的部分，也減少386家、2,450人，他解釋，還是以中小型旅行社為主，短期內可能仍會有業者繼續實施，但預計在1至2個月後，團客開始出現回流之後，旅行社放無薪假的情況將大幅下降。