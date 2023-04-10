知名港星吳耀漢於昨晚(9)日驚傳過世，享壽83歲，外界悲慟不已。吳耀漢曾縱橫演藝圈50多年，雖然作品大多是配角，但憑著精湛演技被封為「黃金配角」，戲劇邀約不斷，人氣絲毫不輸當紅男主角，身為富二代的他生活低調，靠自己的實力充實演技，他一生風光的演藝之路也展開。

出身富裕家庭的吳耀漢在1995年前往英國留學研讀戲劇，畢業後參演過BBC劇集，可惜星途不順，於是他70年代回到香港發展與太太經營髮型屋，而演員金燕玲亦為其客人，她將吳耀漢引薦給TVB，由幕後做到幕前，身兼演員與製作人，並獲得 喜劇演員許冠文賞識參演《半斤八兩》，打開演員之路。

隨後，吳耀漢的搞笑形象突出，以喜劇角色深受觀眾歡迎，其中最具代表性作品就屬「福星」電影系列，更憑《奇謀妙計五福星》和《飛越黃昏》兩次提名香港電影金像獎影帝，令他登上演藝顛峰，而吳耀漢受訪曾坦承因為拍戲賺很大，手上擁有兩台勞斯萊斯豪車，80年代片酬已達100萬：「當年清水灣、西貢別墅約100萬，我拍一部戲買一棟，全租給了機師」。

不過，九十年代中吳耀漢的作品量逐漸減少，並於1996年舉家移居英國，過半退休生活，偶爾客串演出電影，例如《一見鍾情》、《江湖告急》及《我老婆唔夠秤》，仲有荷里活電影《盜墓者羅拉：生命之匙》。2019年他受訪透露自己患上腎衰竭，決定停工休養身體，生前最後一部上映作品為《風再起時》，飾演女主角杜鵑的父親。