比利時國會友台小組共同主席達爾曼今天投書媒體，就大陸近日對台實施軍演聲援台灣，對此，外交部表示，台灣感謝國際友人在重要時刻予我聲援，未來將持續與國際民主夥伴合作，反制威權主義擴張的野心，維護台海和平穩定。

達爾曼在投書中指出，繼去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後軍演，中國在8日蔡總統出訪返抵台灣後，再次宣布對台軍演，顯示中國對台威嚇從未停止，意在限縮台灣國際生存空間及權利。

達爾曼強調，台灣與民主國家間國會議員互訪，以及台灣總統過境美國出訪是行之有年的作法，贊同歐盟執委會主席馮德萊恩、外交暨安全政策高級代表波瑞爾及北約秘書長史托騰伯格等歐洲高層已在不同場合指出，台海現狀攸關區域和平及穩定，呼籲國際社會別讓俄烏戰爭歷史重演，應大力聲援台灣。

外交部對於達爾曼即時表達對台強力支持，表達誠摯歡迎及感謝。外交部發言人劉永健強調，台海安全與印太和平繁榮密不可分，台灣與比利時皆為重視民主、自由、人權等普世價值的夥伴，在半導體等關鍵產業供應鏈上，也都具有不可取代的地位。

他說，台灣感謝國際友人在重要時刻予我聲援，未來將持續與國際民主夥伴合作，反制威權主義擴張的野心，維護台海和平穩定，強化關鍵產業供應鏈韌性，共同增進全球繁榮與福祉。