美元霸權受到挑戰，人民幣將成為下一個主流貨幣？話題成為全球關注焦點，不過此時有一派人認為，美元雖然會被削弱，但人民幣難以成為主流貨幣，最核心的原因在於大陸的政治形態不夠開放，外匯自由度較差。

綜合外媒報導，俄烏戰爭爆發後，以美國與歐洲為首的西方國家使用美元制裁俄羅斯，讓許多國家開始擔心依賴美元會成為軟肋，加上去年美國聯準會採取激烈升息行動，負面影響衝擊全球，且美國銀行業接連出現危機，去美元化的想法從新興市場蔓延，在全球開花。

Breitbart財經編輯John Carney在Fox News上發表他的觀點。他提到，美元的主導地位逐漸被削弱，是不可避免的事情，大陸與俄羅斯正在建立另一種替代貨幣，潛在的轉折點是石油國家的態度，現在他們使用美元交易，如果出現新的選擇，這一切就會改變。

儘管如此，John Carney不認為人民幣會成為主流貨幣，主要原因在於大陸的政治形態不夠開放，外匯自由度較差，「比較有可能發生的情況是不同的經濟集團用不同的貨幣，隨著美元霸權被削弱，其他貨幣開始競逐主導地位。」

目前主要的去美元化行動，包括大陸與法國透過人民幣進行液化天然氣的交易，大陸與巴西同意透過各自的貨幣進行交易，印度與馬來西亞之間可以使用盧比進行結算，東南亞國協在印尼召開會議時，最重要的議程是討論如何減少對美元、歐元、日元和英鎊等主要貨幣的依賴。