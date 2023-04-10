大陸航母遼寧艦展開實戰化訓練，殲-15艦載戰鬥機準備起飛。（中新社資料照片）

國防部指出，昨（9）日上午6點至今日上午6點止，偵獲共機70架次，軍方官員透露，其中，中共航母山東號，昨天有4架次殲-15機，飛進我東南防空識別區空域。另根據國防部中午公布，今日早上6時至早上10時，共偵獲共機59架次，其中逾越中線及進入西南、東南空域39架次；包括殲-15，說明昨日與今日山東號都有起降戰機，並飛進我東南防空識別區。

「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。國防部提供

國防部中午說，中共山東號航艦編隊，亦於西太平洋海域執行航訓。

根據國防部公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，殲-15機的圖識用綠色代表，標有殲-15機X4，位置在台海防空識別區東南最邊緣處，但4架殲-15都飛進防空識別區內。

殲-15是一款30噸級重型艦載型第四代戰鬥機，以從烏克蘭取得蘇聯艦載機的原型機作為參考，並獨立研發定型而成，同時由瀋陽飛機工業集團以殲-11B戰鬥機的生產為基礎製造，是中共海軍的第一代艦載機。2012年開始到遼寧號航空母艦服役，2016年，量產型號已經部署；2019年起部署於中共首艘國產航空母艦——山東號艦上。

國防部上午公布，4月9日（星期日）6時至4月10日（星期一）6時止，偵獲共機70架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域35架次)、共艦11艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。