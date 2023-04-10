黃健瑋（左二起）和薛仕凌在片中演出警察。（華映提供）

《器子》殺青概念海報，透露出電影冷冽硬派風格。（華映提供）

由張孝全、李沐、婁峻碩、黃健瑋、薛仕凌、尹昭德等人共同演出的犯罪動作電影《器子》，籌備5年、拍攝遇疫情兩度中斷，日前終於在台中市宣告順利殺青，這部復仇動作片充滿懸疑驚悚，基調沉鬱陰冷，歷經不同季節與氣候，導演簡學彬、主演張孝全、李沐在風和日麗的台中拍攝最終殺青戲，頗有撥雲見日陽光普照的意味。

《器子》拍攝之初多次受疫情影響進度，但未因疫情打退堂鼓，反而激勵團隊的毅力決心越挫越勇，遇到難得的好劇本與優秀的演員組合，全片沒有一個角色更換演員演出，終於順利拍攝完成，簡學彬感性地說：「感覺很不真實，非常享受拍攝期間，與演員及團隊共同創作的熱情。」

10日並公布以張孝全為主的超前導視覺，他飾演的男主角張其茂帶著絕望忐忑坐在救護車上，面色凝重絕望無助，守護弱無氣息的妻子，海報透露出的氣氛陰鬱沉重，沾滿血跡的雙手預示著一場復仇行動的開端。

張孝全在《器子》飾演「最強老爸」，是一心為妻女復仇的危險人物，片中多以性格的寸頭造型現身，充滿陽剛粗曠的男人味，以父愛之名復仇到底。除了大量跌打滾跑的動作戲，角色性格壓抑內斂，眉宇間閃爍殺手般的眼神，實打風格的硬漢動作招式不花哨，卻招招足以致命，有多場一鏡到底的動作設計。但因多年前在香港拍攝動作片，張孝全身上留下不少舊傷，因此拍攝大量動作戲時，劇組格外小心，也安排演員們在拍攝前都先接受大量的動作訓練。

黃健瑋與薛仕凌扮演警隊拍檔，因懷疑張孝全而一路追蹤，3人有多場精彩對手戲，黃健瑋表示除了劇本精彩之外，合作對象也是他參演的誘因，他與張孝全、薛仕凌一起拍戲，對白字字斟酌揣摩，讓他開心表示演得很過癮。薛仕凌跟張孝全則是第一次合作，拍攝過程打從內心深處感謝張孝全，隨時保持情感豐滿的狀態，與對戲的敏銳度。

《器子》演員陣容強大，除了先前公布的張孝全、李沐、婁俊碩、黃健瑋、薛仕凌、尹昭德、游安順、于子育等實力派卡司，「頑童」的小春、大淵，「五堅情」的陳零九、賴晏駒、邱鋒澤；與簡學彬合作過《可不可以，你也剛好喜歡我》的李杏、陳妤、林映唯、林鶴軒（大鶴）也都在電影中現身，讓這部犯罪動作電影映片除了驚悚之外，還多了驚喜，非常值得期待。