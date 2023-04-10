被視為我「護國神山」的台積電，日前赴美狂砸數百億元投資建廠房，但美國商務部隨後公布的晶片法案卻引起各界討論，台積電董事長劉德音更曾表態有些條件無法接受，我政府卻始終未針對產業進行協助，讓國民黨立委賴士葆怒批「面對美國要求，台灣只能照單全收嗎？」

美國商務部日前公布新規定，對要向美政府申請高額補助的企業加上諸多條件，讓前立委郭正亮狂酸是要「符合美國價值」，認為美方此舉相當於突然更改合約內容還不經過對方同意，提醒台積電要靜觀其變。

日前總統蔡英文在出訪友邦之旅中2度過境美國，與美國眾議院議長麥卡錫會晤，各界期待蔡能為台積電進行爭取，但至今卻未有相關消息，讓不少人對蔡此行感到失望。

賴士葆今（10）日在臉書表示，韓國貿易部長已公開反對「護欄」細則，反觀台積電雖然與三星同樣表態無法接受，但蔡英文卻未向美方進行爭取，甚至連經濟部長王美花都只說「有需要會協助」等風涼話，讓他質疑難道面對美國的要求，台灣就只能照單全收嗎？