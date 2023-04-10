恭喜！最帥樂團主唱宣佈再婚　摟愛妻：永遠生活在一起

「四分衛」主唱陳如山（阿山）近年參與拍攝多部電影、電視劇，如今再曝喜訊，和交往近2年的圈外女友日前悄悄登記結婚，更在臉書分享夫妻背影照，讓粉絲直喊「恭喜」。

53歲的阿山有「最帥樂團主唱」封號，今日在社群分享好消息：「我想要告訴你，去哪兒都好，去哪兒都很重要，只要有你在身邊那就是最好，颳風下雨翻山越嶺，終究會是要好天氣，謝謝你陪我一起拍接下來一鏡到底的電影，我想要永遠和你生活在一起。」

而阿山曾有過一段婚姻，去（2022）年他曾因暈眩、呼吸急迫以及手腳痙攣住院，當時他曾發文感謝女友全天候的陪伴，更是在公司、住處、醫院奔波往返的陪伴與照顧。

四分衛今年成立30周年，阿山曾表示四分衛「不輕言解散」，團長虎神也打趣說，四分衛經歷30年的時間，該吵的都吵的差不多了，「真的不會有解散狀況」，同時還會規畫不一樣的音樂風格，如今阿山再宣布喜訊，讓粉絲留言「恭喜」、「山哥好浪漫」。