新北市教育局今攜手Skills for U及6大公民團體，共同簽署MOU，推出「技‧續‧未來」系列活動，倡議「技職社會責任X技職影響力」，培養技職學生關懷社會、與社會交流，再運用專業技能、回饋社會、提升技職教育人文涵養層次，發揮永續影響力。

教育局表示，「技‧續‧未來」系列活動將於5月開跑，每個月推出1場次活動，包含「永續社會設計、永續在地旅行及永續關懷行動」三大主題。各公民團體長期推動永續發展，本次將貢獻社會參與經驗，將社會設計、農業問題、在地文化、移工議題、長者服務等融入系列活動，透過課程設計，帶領與議題相應的科系學生，用專業技術服務社會，讓新北技職跳脫科技發展框架，培養更具溫度的技職人。

教育局長張明文說，新北市發布全國首部「新北NO.1技職6.0」技職教育政策白皮書，具體提出未來4年30個行動方案。新增「人文美感」面向，創先倡議「技職社會責任（Vocational Social Responsibility，簡稱VSR）」。

本次與5％ Design Action、島內散步、甘樂文創、格外農品、宜鼎教育基金會及One-Forty等6大公民團體合作簽署MOU，推出「技‧續‧未來」系列活動，便是展現永續社會素養及人文美學。相關報名資訊可查詢教育局官網，鼓勵新北市公私立技高學生關注社會脈動，貢獻專業技能，承擔社會責任，進而發揮影響力。

5％Design Action執行長楊振甫表示，團體藉由規畫社會設計課程，開啟多元視角，實踐校園永續行動，將永續種子注入技職教育中，讓人們看見「技職力X創新力」的可能性與影響力！