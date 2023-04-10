美國力推晶片法案，台積電董事長劉德音日前公開表示，「有些條件無法接受」；經濟部長王美花今表示，美國晶片法還在60天的法案評估期之內，不只台積電與美方持續溝通，經濟部也會密切關注相關進度，期盼不要因為法案細節而影響雙方合作。

美國晶片法案對赴美建廠企業要求「超額利潤分潤」，並限制赴陸投資，且須提供在美設廠的營業資訊，劉德音日前表態，有些條件無法接受，台積電會與美國政府討論溝通。

王美花表示，有關美國晶片法細節，台積電已與美方持續溝通，政府也會密切了解溝通，希望相關補貼的立法細節，不要影響雙方產業合作以及建置成本。

對於出口連續下滑，勞動部日前公布無薪假人數高達1.8萬人，與出口關係密切的製造業成重災區；王美花表示，製造業無薪假有提高，與產業上半年狀況不好有關，但還沒有到很嚴重地步，感覺上是可控制的。

半導體設備大廠、荷商艾司摩爾（ASML）擴大在台投資，針對2奈米晶圓光學量測設備進行研發製造；王美花表示，樂見國際大廠來台投資，也希望藉由投資形成更好的供應鏈生態系，並帶動設備商的產業升級。

艾司摩爾向經濟部申請的「A＋企業創新研發淬鍊計畫」，王美花透露，該申請案預計4月中下旬審查，屆時將由學者、專家做評估與審查。