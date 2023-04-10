隨著網路社群和虛擬平台與日俱進，元宇宙獨特的虛擬環境，運用猶如身歷其境的體驗，促進世界各地用戶交流及學習。富達國際表示，在「Fidelity International Campus」，推出元宇宙體驗，有獨特的「Fidelity International Campus」數位空間，設計包括「The Game of Life」（人生遊戲）、「Social Mobility Gallery」（社會流動藝廊） 和 「Discover Fidelity Building」（探索富達大樓）等區塊，用戶透過嶄新且有趣的互動遊戲和體驗，了解更多關於投資和財務規劃的知識。
富達國際說，在探索「Fidelity International Campus」時，用戶有機會接觸各類數位資產，如NFT非同質化代幣和Decentraland獨家配備等，寓教於樂。其中，用戶可在「The Game of Life」模擬現實生活中不同情景，探索如何做出明智財務決策；「Social Mobility Gallery」則體現富達透過促進社會流動性創造更美好財務未來的願景。
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