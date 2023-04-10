針對近期豬價暴漲議題，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠與立委陳琬惠今召開記者會，表示蔡政府應該屏棄好大喜功、報喜不報憂的惡習，每次豬價飆漲，農委會一直找藉口卻從未檢討自己。他們強調，農委會對養豬產業缺乏規畫，政府應確實分析背後原因，穩定豬隻價格與供應，可檢討合理分配經費的方式與豬舍升級時程，農委會也應撤回介入市場的黑手，循序漸進調整，才能避免豬隻短缺、肉價飆漲的窘境。

邱臣遠表示，2021年7月豬價每公斤86元創下新高，當時農委會推給疫情；幾個月後豬價衝到90元大關，農委會主委陳吉仲又推給「進口肉品驗出非洲豬瘟」所致。這次豬價快要跟牛肉一樣貴，農委會「不負眾望」再推給「清明節需求」導致，但是清明節過去了，豬價卻仍在95至100元之間徘徊，導致不少知名小吃店滷肉飯調漲，農委會卻說「滷肉飯調漲不能全怪豬價」，對照豬價去年4月1日價格75元，一年來豬價上漲3成，再加上蛋價、雞肉也飆漲，農委會真正成為政府對抗通膨的豬隊友。

邱臣遠說，農委會對養豬產業與豬價問題缺乏長期通盤規畫，導致養豬場與豬隻大幅減少、疾病造成豬隻折損、飼料成本居高不下，政府雖補助稅金，但匯率變動導致更多價差，即便豬價大幅上漲，豬農仍未獲利，造成消費者、豬農和政府三輸的局面。他建議，為了穩定豬肉價格，政府應同時採取多項對策，包括增加進口量並減少台糖豬出口、鼓勵國內豬農增加養豬量、降低飼料進口稅額並提高相關補助。

邱臣遠指出，行政院2021年2月就核定四年128.3億元的「養豬產業全面轉型升級計畫」，也就是所謂的「養豬百億基金」，但先天不足，農委會從三個基金挖東牆補西牆，第一年經費就少編10億元，導致工作量集中在最後兩年，進度落後。且最多經費放在屠宰相關升級，其次才是養豬場轉型，但農民早就反映應先穩定豬隻飼養品質，才有後續的屠宰和銷售，從經費分配來看，顯得本末倒置。

邱臣遠呼籲，目前經費尚未編列的部分，應檢討分配方式與時程安排，豬舍改建也應循序漸進，避免在養數量出現巨幅減少。

陳琬惠則說，根據農委會調查，2022年11月底國內養豬場為5991場，首度跌破6000場，養豬為531.6萬頭，也是歷年最少。2021年民進黨強行推動萊豬進口，砸超過百億納稅錢成立「養豬國家隊」，結果豬隻產量愈來愈少、價格愈來愈貴，根本是「與民眾作對」。呼籲農委會不要再扯要成立「國家隊」，結果都變成「漲價國家隊」。

陳婉惠表示，有許多民眾反映，路邊小吃與豬肉相關的小菜不是縮水就是漲價，希望陳吉仲不要再找藉口，應清楚說明價格何時能回穩。她點出，農委會高估急性瘟疫拔針對養豬產業的效果，卻對困擾豬農已久的慢性瘟疫毫無防治作為。

陳婉惠提及，陳吉仲去年底宣布，今年元旦出生的豬隻全面停打傳統瘟疫疫苗，一年後將對世界動物衛生組織提出豬瘟非疫區的申請；事實上台灣豬隻目前面臨下痢、呼吸症候群與豬第二型環狀病毒等威脅，嚴重影響我國豬隻的健康及育成的成本。農委會不能只會報喜不報憂，應對豬隻慢性病毒有更積極的防治，如將溫度、濕度與防風等系統納入豬舍改建。

陳琬惠指出，上游養豬團體砲轟農委會清明連假時強制休市、干預市場，下游攤商因利潤低到乾脆休息不賣，豬農灰心想棄養，缺豬問題只會更嚴重。農委會長期以來打著「尊重市場」的旗號介入市場，造成價格機制失靈，政府、生產者、消費者三輸，價格管制可能使資源分配失衡，也會破壞市場競爭，削弱市場機制的自我調節能力，長久以往豬價只會繼續飆漲。