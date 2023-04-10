潮健康／賀來怜華（Wellness Clinic神樂坂院長、日本内科醫師）

洗衣店裡或剛洗好的衣服，都有一股獨特的臭味。受不了這種臭味的人，應該說是因為身體具備的感應器啟動，並且本能地覺得「這種氣味對身體有害」。這股臭味的源頭是「含氯乾洗劑」，是一種會導致肥胖、罹癌、心臟病、過敏症狀的致胖因子。

乾洗雖然有個「乾」字，其實是水洗。自己親自實驗看看就會懂，乾洗的去污過程跟自己在家手洗一模一樣。花錢請人去污，結果卻帶回有致胖因子附著的衣服；在家手洗的話，不用花半毛錢，只要花點時間就能把衣服洗淨。哪種方式比較好呢？其實是高下立判。

自己手洗的話，不要使用合成洗衣劑，請使用天然洗衣劑。舉我為例，我是Ecover公司（比利時品牌宜珂）的無香精系列清潔劑的愛用者；但是，我也推薦檸檬酸和小蘇打粉混合使用的方法。不過，如果是套裝或禮服等，自己處理很麻煩，還是必須乾洗。

●衣服洗完不要馬上放衣櫥！ 專家建議：至少在外面晾3天

不得已要送洗的話，從洗衣店把衣服拿回家後，不要馬上收進衣櫥裡。這麼做會把致胖因子關進衣櫥裡。等下次要穿這件衣服時，當你把塑膠套打開，就會吸入抖出來的許多致胖因子。

因此，衣服拿回家時，不要直接掛在臥室。如果掛在臥室，當你睡覺時就會一直吸入致胖因子。睡覺時間正是大腦及腸道的重要恢復時間，必須避免在睡覺時吸到致胖因子。所以，從洗衣店拿回衣服後，馬上將塑膠套拿掉，在戶外陰乾三天。氯乾洗劑是揮發性物質，只要接觸到外面的空氣，就能大幅減少致胖因子的傷害。

●用芳香劑除臭其實超傷身？恐連寵物健康也一起賠上

應該有許多人家裡會使用芳香劑吧？因為養了寵物、因為討厭廚餘的臭味、因為有菸味、因為想除去廁所臭味，所以就使用芳香劑。可能因為每個人使用目的不同，藥妝店等商店裡陳列了依用途分類的多種芳香劑商品。只要經過賣場附近，就算那些芳香劑商品尚未開封，還是會聞到香味，讓人暈眩。

我猜，也有許多人會在廁所或房間裡擺放芳香劑，而且一天噴好幾次吧？不過，就如各位所想像，芳香劑也含有致胖因子。本書出現多次的塑膠、塑化劑鄰苯二甲酸酯類，就是芳香劑所使用的成分。芳香劑比塑膠更可怕的一點就是，只要一噴就會跟空氣混合，讓我們在吸氣的同時，連塑化劑鄰苯二甲酸酯類也一起吸進去。

而且，廠商為了讓香味更持久，會將成分「奈米化」，換句話說，有毒成分粒子被極小化，更容易進入細胞裡。「房間臭，總要想辦法解決吧！」基於這個理由就使用芳香劑，結果吸進大量致胖因子，導致代謝系統荷爾蒙分泌失調，無形中身體發胖，還會對健康造成莫大的危害。

還有，寵物的體型比我們小，牠承受的危害度遠比我們高。為了消除寵物的臭味而使用芳香劑的人，在除臭的同時，等於連寵物的健康也一起除去了。千萬不要藉由芳香劑的香味來遮掩家裡的臭味，首要之務是打掃、保持通風，使用空氣清淨機。

本文出自：瘦不下來，竟然是因為環境荷爾蒙毒物(暢銷新裝版)：清除身上的「毒」，bye 了肥胖與疾病授權《潮健康》刊登，非經授權，禁止任何形式之轉載

文章來源：本文由《潮健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章