針對中共解放軍宣布自4月8日至10在我國周邊進行軍演，外交部今天重申，我國元首出訪進行外交活動是主權國家基本權利，中國無權置喙。中國藉此發動挑釁舉措，已明顯挑戰國際秩序，破壞台海及區域的和平與穩定，外交部予以最強烈的譴責。

中國解放軍宣布在我國周邊進行戰備警巡、軍演，美國國務院表示，美方持續敦促中方克制，切勿改變現狀，並強調美方在印太地區擁有足夠資源和能力，確保和平與穩定及履行安全承諾。外交部今天感謝美國政府在此關鍵時刻積極發聲，嚴正要求中國理性自制，停止脅迫台灣人民及改變台海現狀。

外交部發言人劉永健重申，我國元首出訪進行外交活動是主權國家基本權利，中國無權置喙。中國藉此發動挑釁舉措，已明顯挑戰國際秩序，破壞台海及區域的和平與穩定，也完全違反聯合國憲章和平解決爭端的基本原則，外交部予以最強烈的譴責。

他說，台灣身為國際社會負責任的成員，不會升高衝突或挑起爭端，會堅定捍衛主權與國家安全，固守民主自由防線，並將會持續與美國等理念相近國家維持密切溝通協調，共同遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛自由開放的印太區域。