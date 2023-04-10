酒醉男怒踹警用機車嗆「怎麼沒閃燈」 見12名員警態度軟化致歉

北市萬華警分局員警8日執行取締攤販勤務，羅姓酒醉男子見警用機車停在路中，竟大腳一踹，踢倒警車，還質疑警方怎麼沒有鳴放警笛、閃燈，但當他驚覺警察不是一人而已試圖逃離，隨即被攔下，他竟嗆「不要以為我不懂！」直到12名警察將他團團包圍，態度才開始軟化，哀求自己酒後失態，警訊後依妨害公務罪移送法辦。

36歲羅姓男子8日晚間7時許，酒後在峨眉街徒步商圈閒逛，見一輛警用機車停在路中，員警站在旁邊開單，竟從後方踹倒機車，一旁協助處理的同仁見狀，立刻上前攔著羅男去路，正在開單的員警見狀上前，羅男大言不慚地說：「你車子擋在路中！」員警回答「執行勤務」，羅男說「不要以為我不懂，怎麼沒有鳴放警笛、閃燈！」

員警立刻以無線電呼叫支援警力「峨眉街有人鬧事！」隨即趕來9輛機車、1輛汽車，連同取締攤販員警共12人，將羅男才乖乖拿出身分証件，承認自己酒後失態，頻頻向警方致歉，但已出腳踹車，酒測值0.99毫克。

萬華分局表示，依道路交通安全規則，警備車輛執行任務時，臨時停車有較大彈性空間，警方呼籲民眾應理性飲酒，並強調絕不允許任何挑釁公權力之妨害公務行為，警方將全力捍衛執法尊嚴，依法嚴辦，請民眾切勿以身試法。