家登公布2023年3月自結合併營收6.98億元，月增達63.66％、年增達70.28％，一舉刷新歷史新高。累計首季合併營收14.38億元，季增8.02％、年增達40.45％，同步改寫歷史新高，在產業淡季逆風中逆勢突圍創高。

家登表示，隨著先進製程載具去化庫存已告一段落，客戶陸續恢復強力拉貨，帶動3月光罩、晶圓載具出貨量強勁成長，加上前2月營收表現皆淡季不淡，使首季營收即開出亮眼佳績，今年營運成長動能可期。

而家登旗下設備子公司家碩(6953)近年逐步結合自動化系統結合，攜手相關供應商及家登提供全套解決方案，2023年3月自結合併營收1.23億元、年增達58.54％，累計首季合併營收2.93億元、年增達69.96％，表現同步暢旺，未來表現同步看俏。

鑒於訂單能見度已達年底，家登持續擴線擴產因應，日前與Golden Dragon Global簽署投資意向書，規畫取得昆山川口塑膠工業及轄下轉投資公司全數股權。公司表示，與昆山川口的合作關係已久，過去協助光罩初階載具代工，已培養穩定的製造能力與品質。

家登表示，昆山川口已是家登長期配合的大中華地區生產基地，此次投資意向書旨在整合雙方資源，進而滿足家登大中華地區與日俱增的訂單量、配合業務拓展規畫並取得重要生產基地，用以滿足當地客戶需求。

家登預期在完成投資後，每月將增加4千顆前開式晶圓傳載盒（FOUP）及1千顆光罩盒（Pod）產能，使家登在大中華地區具備穩定的出貨及倉儲基地，能最大幅度降低相關運輸風險、提高回應效率。

家登表示，過去2年專注半導體核心事業的營運策略效益顯現。除了航太事業在近期首度貢獻營收、取得長單在即，光罩載具的穩定成長亦成為最可靠基石，隨著先進及成熟製程前開式晶圓傳載盒陸續通過大客戶認證採用，目前已完成載具全產品線版圖。

家登對今年營運成長維持樂觀，看好營收將突破50億元再創新高，目標2025年營收翻倍達百億規模。投顧法人認為，家登首季營收表現遠優於預期，且今年營運成長題材多、具顯著成長動能，看好今年營收成長達4成，維持「買進」評等、目標價400元。