經濟部10日公布2022年第4季製造業投資及營運概況調查報告，半導體業者持續投資，同步帶動相關供應鏈廠商擴增產能，加上國營事業重大建設持續進行，帶動第4季製造業國內固定資產增購來到6,851億元，也推升2022年全年國內固定資產增購2兆2,713億元，創歷年新高，年增18.1％。

經濟部表示，2022年第4季製造業營業收入（含海外生產之收入）8兆6,759億元，季減3.6％，年減6.1％，主因全球景氣走緩，終端市場需求疲弱，產業鏈持續進行庫存調整，致拉貨動能趨緩所致。2022年全年營收為34兆7,659億元，創歷年新高，年增6.0％。從固定資產型態來看，2022年第4季以機械及雜項設備增購占84.0％最多，年增19.0％；其次為房屋及營建工程占15.5％，年增4.3％。

從行業別觀察，電子零組件業第4季固定資產增購5,013億元，占製造業之73.2％居各業之冠，年增24.4％，主因晶圓代工廠持續投資先進及成熟製程，加以部分被動元件業者因應5G、車用電子未來需求，擴增產能所致。2022年全年較上年增加24.0％。

化學材料業增購316億元，年增6.6％，主因半導體業者擴增產能，帶動矽晶圓及相關化學品等供應鏈廠商擴建廠房及增設產線，加以部分業者布署綠電，投資環保設備所致。2022年全年較上年增加7.8％。

金屬製品業增購169億元，年減5.0％，主因部分業者新廠建置進入後期，加以上年同期基期高所致。2022年全年較上年增加12.0％；電腦電子產品及光學製品業：增購154億元，年減8.5％，主因部分業者上年同期進行跨業投資，以及因應營運所需擴建廠辦及產線，比較基期偏高所致。2022年全年較上年減少8.3％。

展望未來，隨半導體業者持續投資，離岸風電建設持續推進，廠商回台投資計畫賡續執行，可望維繫我國製造業投資動能，惟總體經濟持續受通膨、升息、俄烏戰爭及美中科技戰等變數干擾，全球經濟前景不確定性仍高，恐致企業投資計畫轉趨審慎。