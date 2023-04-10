依政院版提出的證交稅條例修法版本，擬將權證避險交易稅率，從原本千分之3降至千分之1，實施五年，並設有日出條款，在總統公布生效後六個月上路，同時要求券商應將權證避險專戶交易明細列具清單，依規定期限送交國稅局。