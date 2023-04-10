大陸解放軍南部戰區新聞發言人、空軍大校田軍裡表示10日美國「米利厄斯」號導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入南沙美濟礁鄰近海域，南部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。他並強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

而美國海軍表示，美國導彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）10日在南海的南沙群島（Spratly island）附近，執行維護自由航行權任務。同時大陸也正對台灣周邊舉行環台軍演3天。

美國海軍強調，驅逐艦的行動符合國際法，並發表聲明「行動結束之後，米利厄斯號離開了越權主張區域，繼續執行在南海的任務」、「這項航行自由行動，維護了海洋的權利、自由及合法使用。」

實際上，中美上個月也曾因米利厄斯號的行動產生爭端。大陸表示，米利厄斯號非法闖入西沙群島（Paracel Islands）領海，南部戰區跟蹤監視並予以警告驅離。