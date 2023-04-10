花蓮11歲衝浪小將陳宛榆日前好不容易在國家代表隊選拔賽中，取得國手門票，卻遭中華民國衝浪運動協會選訓委員會以「安全」、「年齡」等因作為考量，取消資格，經立法委員傅崐萁請體育署協調協會重新召開臨時選訓會，成功恢復其的國手資格。（摘自國巨衝浪 YAGEO SURF臉書粉絲專頁）

花蓮一名11歲的衝浪小將陳宛榆，日前好不容易在國家代表隊選拔賽中，取得國手門票，卻遭中華民國衝浪運動協會選訓委員會以「安全」、「年齡」等因作為考量，取消資格，引發熱議，經立法委員傅崐萁請體育署協調協會重新召開臨時選訓會，成功恢復其國手資格。

立委傅崐萁表示，日前接獲國立東華大學附設實驗國民小學校長鮑明鈞陳情，指出校內5年級學生陳宛榆，月初參加全國分齡衝浪國家代表隊選拔賽，並在女子短板組拿下第三名成績，依公告獲得代表國家出賽2023年ISA世界衝浪錦標賽的資格，未料本月5日卻遭中華民國衝浪運動協會選訓會以「安全」、「年齡」、「能力」為考量，決議取消其國手資格，讓家長、教練及校方感到相當錯愕，認為賽前賽後規則不一，無法接受協會作法。

傅崐萁說，陳宛榆除擁有衝浪的天賦，據師長轉述，她更是品學兼優的花蓮子弟，每天辛勤練習，清晨4點多即起床泡在冰冷的海水中，寒暑不輟、日夜不懈，就是為了圓夢，她的毅力和堅持是很多大人都做不到的，令他感到動容，沒想到協會選訓會剝奪其國家代表隊的資格，讓人無法接受。

傅崐萁認為，選手已取得國家代表隊的參賽資格卻不能出國比賽狀況，恐衝擊有心向上的學童在體育運動上的發展，因此第一時間得知陳宛榆國手資格遭剝奪後，立即請體育署和中華民國衝浪運動協會做出妥適處置，如協會及教育部以經費不足為理由阻擋，他甚至可自掏腰包支持小國手圓夢。

全案經體育署居間協調，協會昨日重新召開臨時選訓會，重新評估後決議恢復陳宛榆的國手資格，將出國比賽，為國爭光。

鮑明鈞感謝傅崐萁團隊重視國家年輕小選手的未來發展可能性，讓陳宛榆代表國家參與ISA 2023年世界衝浪賽的資格獲得保障，顧及選手、教練團和家長的尊嚴。

他說，傅立委提出追求國家選手代表賽制的公平性原則，在安全原則確立之下，陳宛榆已取得公開女子短板組第3名成績，拿下國家代表隊資格，所以年齡理該不是國手資格的唯一考量，希望相關單位能正視選手自身意願和心聲，完成孩子追求夢想的渴望。