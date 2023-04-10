超市雞蛋貨架上仍常是空空如也。（孫英哲攝）

國內缺蛋缺得兇，尤其營業用雞蛋供應仍有極大缺口，外傳雞蛋產地價已飆破每台斤60元，對此彰化的蛋農說，產地蛋價傳出每台斤60、70元，甚至近百元的天價，只是個案，目前雞蛋產地價仍約在每台斤45.5元，讓雞蛋價格回復市場機制，不要過多干預，雞蛋市場才能正常發展。

蛋農陳秋池指出，目前雞蛋產地價格為每籃（20台斤）910元，即每台斤為45.5元，雞蛋產量的缺口的確相當大，現在外面在說雞蛋價格每籃1200元，甚至是1500元或2000元，每台斤來到近百元，他覺得這些都是個案，並不是標準的價格，目前產地價就是在每籃910元。

陳秋池表示，蛋農都有長期固定配合的蛋商，現在確實有些蛋商會每台斤增加3元來收購，這樣每籃的雞蛋價格就在970元，頂多就是這樣，其他價格每籃飆破1千元，甚至2千元的，那些都不是常態，都是個案。

雖然現在全聯等超市的雞蛋架上仍常常空空如也，但近日民眾搶購雞蛋的熱潮有冷卻的趨勢，對此陳秋池說，因先前清明連假，民眾放假出去玩，學校也都沒上課，許多營業場所也都休息，造成雞蛋需求稍減，再加上進口蛋已陸續引進，所以民眾買不到雞蛋的情況就沒有之前那麼嚴重，不過，目前營業用的雞蛋缺口仍相當大，例如，早餐店、蛋糕業者及餐廳等，還是缺蛋缺得緊。

「雞蛋缺口還是很大！」陳秋池說，全台蛋雞的損耗很大，造成雞蛋缺口仍是很大，業者都知道目前農委會仍派員在東南亞大量收購雞蛋，這不就代表國內缺蛋問題仍相當嚴重，而因雞蛋供應缺口大，蛋商自然也會加價收購，這是很自然的事，農委會要對雞蛋價格凍漲，他認為應該要回歸市場機制才對，讓價格在市場供需下波動，才是正常的發展，農委會不必去承擔控制市場的責任。