立法院司法及法制委員會今(10)日併案審查「農業部組織法草案」及所屬三級機關(構)組織法草案，稍早草案成功出委員會。面對歷史性的一刻，農委會主委陳吉仲不禁哽咽，久久不能言語。「參與這個歷史時刻真的很光榮」。

1988年5月20日，前民進黨立委林國華等人率領雲林縣農權會，以「農業開放可能導致農民權利受損」為抗議目標，主導台灣南部農民北上台北市請願，並提出全面農保、全面農眷保險、肥料自由買賣、增加稻米保價與收購面積、廢止農會總幹事遴選、廢止農田水利會會長遴選，以及成立農業部等。

陳吉仲表示，1988年自己剛好大三，520農民運動應該是最劇烈的一次農民運動，農民北上抗議自己都有參加，農民的訴求絕對有其正當性，當時國內農業是被保護的，台灣當時也還沒加入關稅暨貿易總協定(GATT)，因此幾乎沒有市場的開放。

陳吉仲說，那次農民若沒有站出來，就沒有隔年1989年的農民健康保險，1988年距今35年，若沒有蔡英文總統執政下的行政院幫忙，就沒有農民三保一金的完成。回顧農運的7大訴求，當初要保障提高稻米的收購價格，現在則轉為透過收入保險來提高稻農收入，「只是現在稻米價格仍偏低，我們還沒有成功」。

陳吉仲說，自己2016年到農委會服務，當時農委會年度預算約1200億，現在來到1800-1900億，農委會照顧農民不是只是象徵性，而是讓農村更適合居住，以及扭轉氣候變遷和長期發展對農業的不公等影響，未來升格農業部，更要幫助農民和國土永續，自己內心的激動和在座各位都是一樣。