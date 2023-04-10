綜觀六都歷年第一季家戶購屋比，新北市、桃園市、台中市都跌落1%大關，去年同期這三都平均每1百戶至少有1戶買房，今年交易量全數下修，桃園市家戶購屋比與去年同期比減少0.38個百分點，是六都中降幅最大者，台中市跟去年同期減少0.29個百分點，桃園、台中兩大房市買氣熱區在今年明顯下滑。

郎美囡分析，近8年房地產市場在2016年因房地合一上路陷入谷底，隔年立即反彈，到2020年及2021年的疫情資金潮，創造市場高交易量，甚至到2022第一季買氣還維持在一定水平，但去年3月央行開始升息，以及政府推動平均地權條例修正案，讓新案市場蓬勃的桃園、台中買氣銳減，台南、高雄則是在半導體產業光環退卻後大受影響，雙北也備受衝擊，尤其台北市房價高，升息及銀行縮銀根，貸款條件不佳，入手門檻更高，市場買氣低迷。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，今年第一季交易創5年同期最低紀錄，關鍵在於買賣雙方對價格認知差距太大，不動產平均地權條例修正案通過影響最深是預售屋，但買方卻期待成屋、中古屋大幅降價，賣方不願讓步，買方等不到價修繼續觀望，導致今年首季買氣低迷。