展望2023年，總經理井琪表示，遠傳會朝向四大領域穩紮穩打，包括持續5G業務並發展數位服務、加速開發企業用戶數位與淨零轉型商機、掌握能源轉型解決分案，以及加速亞太電合併案與實現綜效。

談到5G業務，井琪表示，遠傳今年5G業務會一直穩定成長，而台灣的5G品質一直都在全球前段班，對自家遠傳的表現也是很滿意。另外，遠傳去年數位服務也做了很多布局，希望今年業績上可以有相當的成長。

至於市場關心與亞太電的合併進度，目前仍處在公平會審議階段，井琪表示，只要公平會通過，遠傳就可以在基站整併上有更積極的作為，相信今年第四季以前一定可以合併完成，至於還有一些金管會的審核，則比較不會影響，相信第四季可能很多工作都做得差不多了，相信明年就會有比較大的整併效應可以看到，目前還是公平會何時通過，現在只能遵法等待。

去年起宏觀經濟面臨逆風挑戰，遠傳不僅挺過挑戰，甚至逆勢走揚，遠傳資深協理賴晴風今也指出，就財務的角度來說，遠傳在去年股價創下歷史新高，換言之，「過去20年投資遠傳的投資者沒有人虧錢」。

賴晴風進一步表示，遠傳去年營收、獲利、新經濟都超標財測，根據統計，截至去年，有全球有超過800檔基金都有持有遠傳的股票，顯示遠傳相當受到國內外法人股東青睞，不僅如此，遠傳所有員工都有持股信託，他打趣表示，「大家都在同一條船上」！