基隆市議長童子瑋表示，他將全力監督工程進度，降低工程對市區交通的衝擊。（童子瑋服務處提供／張志康基隆傳真）

基隆市的仁愛橋已經使用40餘年，也被列為基隆市三大危橋，基隆市政府為安全起見，自10日起封橋進行仁愛橋的重建工程，預估工期長達300天，由於仁愛橋是市區交通的核心地帶，預估會嚴重衝擊市區交通。基隆市議會議長童子瑋也特別要求市府在兼顧品質前提下，及早完工，降低對市中心的交通干擾。

基隆市政府於10日上午10時起，正式封閉位於基隆市忠四路與仁五路之間的仁愛橋，展開仁愛橋重建工程，整體工期長達300個工作天。基隆市工務處長陳耀川表示，仁愛橋啟用40餘年，經市府體檢，已出現鋼筋鏽蝕、混凝土剝落的狀況，為安全起見，市府才展開仁愛橋重建工程，工務處會全力趕工，希望工程如期如質完成。

陳耀川也透露，由於仁愛橋地處市區交通樞紐，市府擔心市區交通受到衝擊，雖已事先規畫相關措施，包括標線、標誌及協調警察及義交指揮交通，也呼籲市民與用路人提早改道，避免耽誤行程。

基隆市公車處長陳新埤表示，公車處配合仁愛橋重建，相關的市公車也調整路線，包括行駛七堵區、暖暖區4字頭和6字頭路線公車，從忠一路要右轉愛一路，到仁五路左轉回七堵，另前往安樂區的501線、502線公車，從港西街右轉忠一路接中山一路後，直走成功二路接安樂路一段，呼籲民眾留意。

童子瑋上午在視察了仁愛橋封橋施工後表示，仁愛橋重建期間忠四路無法直行接仁五路，對市中心交通心臟地帶動線影響巨大。他除呼籲民眾外出時，應及早規畫路線以避開這項工程外，他也會全力監督工程進度，降低工程對市中心的干擾，並為受到干擾的住家和商家發聲。