中國大陸自4月8日起展開為期三天的環台軍演，總統蔡英文也在臉書PO出一張開會的照片。前國安會副祕書長楊永明對此指出，該照片中除國安局長蔡明彥外，沒有其他人是軍事戰略專業，相當不專業。但媒體人黃揚明提出不同看法，認為蔡是有意識的在釋放訊息。

對於蔡英文公布的照片中沒有軍方的人，黃揚明猜測，小英有可能是故意的，要把軍事氛圍的議題降低，且國安體系很多的成員都是軍界出身，像是國安會副祕書長劉得金、國家安全會議諮詢委員嚴德發都是國軍出身，結果現場都沒有出現。

黃揚明指出，蔡政府對這次的環台軍演因應相對低調，且蔡英文臉書發文，連陸方軍演文字都沒有提，去年國防部的反應是非常強烈，台灣方面甚至還想對做軍演、營造出兩方PK的感覺。黃揚明認為，蔡英文此舉多少有一些涵義，然而本次軍演只有民進黨大動作譴責，但是府、院、包括陸委會的反應，跟去年相比都沒有那麼嚴重。

另黃揚明也覺得，中國大陸解放軍內部有聲音，是對於「蔡麥會」不能輕輕放過，因此實施軍演很合理，但從目前觀察到的情況來看，這次的能量跟強度沒有去年圍台軍演高，且台灣民眾多比較無感。