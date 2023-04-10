參加婚禮包多少紅包是門學問，一名女網友表示，昨參加主管女兒的婚禮，事前主管曾說不收禮金，人到即可，她到現場才發現有設收禮桌，加上和主管交情不錯，她包了6000元，入座才知同事都沒包，讓她錯愕「可以拿回來嗎？」但網友認為對她來說是加分，有助於職場發展。

原PO昨（9）日於臉書社團《爆怨2公社》指出，昨是公司主管嫁女兒的日子，事前主管表示，歡迎同事到場參加且不收禮金。但她到婚宴現場才發現門口有放收禮桌，兩名年輕人正在收賓客的紅包，當下她心想「不是不收禮嗎？還是主管只是說場面話？」

原PO自認和主管的交情不錯，沒多想就和收禮桌的人員索取紅包袋，包了6000元，入座後她詢問其他同事包多少，才知道大家都沒包。她從隔壁桌的長輩口中得知，新人是大學班對，收禮僅針對新人的同學或同事，令她崩潰「天啊！那我可以把我的6000元拿回來嗎？」但收禮桌已徹桌，讓她懊悔不已。

貼文曝光，網友認為對原PO反而是加分，「認了吧！至少讓主管覺得妳有禮了，會讓她印象深刻有好感」、「不要拿，讓主管自己還給妳，妳這樣做反而主管會覺得妳有重視，就算沒拿回，對妳未來職場有幫助」、「這個一般事後都會退回」、「因為有這包，升遷機會一定先給妳」。