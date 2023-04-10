VIDEO: PLA Navy Shandong aircraft carrier group during Monday's encirclement exercises in waters to the east of Taiwan island. J-15 carrier-borne fighter jets sortied, equipped with live missiles. pic.twitter.com/VXlnIeakyI — Global Times (@globaltimesnews) April 10, 2023

就在解放軍模擬打擊鄰近的台灣之際，日本防衛省周一說，解放軍航母「山東」艦周日在接近日本沖繩島的海域進行了海空演訓。

據路透和《衛報》（The Guardian）10日報導，隨著環台軍演進入第3天，如今解放軍正模擬從航母上對台發動攻勢，而先前艦載殲-15戰機從未進入台灣防識區，現在也創下了首例。

在上周五到周日間，艦載戰機和直升機在「山東」艦上起降了120次。而除了「山東」艦外，還有另3艘軍艦和1艘支援艦，距離日本宮古島不到230公里。

台灣國防部周一說，解放軍正演練從東部的航母上攻台，但並未透露艦隊的位置。不過，一份中方軍機探測圖顯示，周六在西太平洋的台灣東方有4架殲-15 戰機。

而解放軍的「山東」艦和「遼寧」艦航母上，都採用了殲-15作為艦載戰機。日本周一證實，當「山東」艦接近台灣，軍機頻繁在艦上起降約120次時，自衛隊為了加以回應，也緊急出動戰機。

雖然北京為了報復美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員5日在加州洛杉磯雷根圖書館（Reagan Library）會晤總統蔡英文，而從8日起舉行3天環台軍演。不過，觀察家指出，這次軍演規模仍不及去年8月初，時任美國聯邦眾院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，解放軍在台灣周邊舉行的大型實彈軍演。儘管解放軍這次並未發射飛彈，但仍看得出來，解放軍攻台軍演的強度升高。