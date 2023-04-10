告五人昨晚開心慶功。（相信音樂提供）

告五人9日完成首度攻蛋演唱會，慶功受訪3位團員神情看起比演出時輕鬆不少，雲安透露演出結束後最想做的事就是回宜蘭的家休息；提到此次邀請雲安的哥哥擔任嘉賓、演唱會上他透露與哥哥小時候每晚都要向對方說愛你，追問他與女友犬青是否比照辦理維繫感情？雲安大方表示說每一天睡前當然都會對她說「我愛妳」，相當甜蜜。

他們昨第2場演出邀師兄五月天同台合作，犬青直呼真的是前一天才知道邀到如此重量級嘉賓他們，雲安很感謝師兄們照顧，當初讓他們在數萬人的場地擔任開場嘉賓，日前又邀他們擔任高雄演唱會嘉賓，藉此讓他們練台風，「是他們讓我們不怕萬人場地，機會是師兄給的」；而告五人的歌聲也征服了五月天第二代，包括冠佑、瑪莎及怪獸的兒女們都有去看告五人的演唱會，還拿著哈密瓜造型的手燈隨音樂擺動，相當可愛。

這陣子為了演唱會，告五人3人刻意節食，尤其犬青造型性感秀出好身材；雲安則透露她壓力大到瘦了4公斤，看起來相當心疼，追問他演出時有沒有被犬青美麗的造型「電到」？他放閃直呼：「我每天都被電啊！」犬青則坦言連媽媽都不時叮嚀3人注意身材之外也要吃得健康，讓她壓力不小，因此唱完後她最想喝杯珍珠奶茶稍微放縱一下，接著再投入準備7月的高雄巨蛋演唱會。