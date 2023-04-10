《超級瑪利歐兄弟電影版》上映後屢破票房紀錄，首周票房破3.7億美金，已經有望擠進2023年最賣座名單，許多粉絲已經在敲碗等待續集消息。在片中聲演魔王「庫巴」的傑克布萊克被問到對續集有什麼想法，他指名要《最後生還者》、《曼達洛人》的演員佩德羅帕斯卡演出壞蛋「瓦利歐」。

佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）被指名演出壞蛋「瓦利歐」(shutterstock)

傑克布萊克認為自己在首集擔任的魔王「庫巴」有可能不會出現在續集中，他分享了之前聲演「功夫熊貓」的經驗，表示通常每一集的壞蛋都不會重複出現，但如果要找一個角色傳承「庫巴」的意志，他認為選瓦利歐會是最佳選擇，更直接指名要找佩德羅帕斯卡。

佩德羅帕斯卡近年在好萊塢作品不斷，今年除了迪士尼的《曼達洛人》廣受好評之外，他參與的遊戲改編影集《最後生還者》在網路上掀起熱烈討論，被譽爲近年來最佳遊戲改編影集，佩德羅帕斯卡聲勢隨著作品不斷上漲，加上在好萊塢因個性豪爽而人緣極佳，這次傑克布萊克喊他加入《超級瑪利歐電影版續集》，已被諸多網友轉發並認為非佩德羅帕斯卡發莫屬。