香港「黃金配角」吳耀漢從影40多年，塑造過不少經典角色，被譽為「喜劇泰斗」，最讓粉絲耳熟能詳的是《五福星》系列，昨（9）日驚傳已於離世享壽83歲，不過富二代出身的他，從小缺乏家庭溫暖，所以19歲遇到初戀，就不顧一切和她結婚，還因此沒見到父親最後一面。

吳耀漢出身富貴之家的他，父親是九巴及九龍殯儀舘創辦人之一，有四個太太，在生母過世後，經常被兄弟姊妹欺負，15歲被送去英國寄宿，同樣受盡欺凌，因為從小缺乏愛，在他19歲時認識一名洋妞，第一次感受到溫暖，就不顧父親反對和她結婚，讓父親氣得斷金援，不再匯錢給他。

不服輸的吳耀漢，寧可自己打工自食其力，但現在想來也覺得自己有錯，坦承「當時就覺得好愛這個女生，初戀嘛！其實只是性愛滿足，不是真正愛情」，兩人半年後就離婚，而在這短短半年，吳耀漢父親過世，當時他半工半讀，連機票都買不起，沒能回香港送父親最後一程，對此他也曾後悔。

一年後吳耀漢才知道，父親用他的名義，買下不少房產和股票，而他本來在英國大學修讀牙醫，唸了一年便轉往咸斯特戲劇學院攻讀戲劇，演出BBC劇集時認識了現任太太Susan，才了解真愛，二人於1965年結婚，婚後育有三女一子，攜手走過58年，而兒子吳嘉龍亦為演藝圈人。