藍營2024人選備受各界關注，除了新北市長侯友宜時常被點名是「最強母雞」外，鴻海創辦人郭台銘近期也表態參選。對此，資深媒體人董智森認為，藍軍唯一可能打贏選戰的，就是侯友宜，至於郭台銘，董則斷言「他百分之百不會當選」。

董智森昨（9）日在其主持網路節目《有哏來爆》判斷，藍軍唯一可能打贏選戰的人就是侯友宜，國民黨要徵召的也會是他。董智森也認為，作為黨主席，朱立倫一定會希望國民黨打敗民進黨，不可能故意讓黨打敗仗。

董智森指出，眼見綠、白陣營的人選已逐漸明朗，藍營支持者現在一定會感到著急，但由於制度的關係，在4月新北市議會開議前，國民黨都不能徵召侯友宜，且如果現在徵召，對局勢不會有幫助。董智森也提到，前高雄市長韓國瑜2020年6月才宣布參選總統，藍營支持者們別自亂了陣腳。

董智森推測，郭台銘會挑選近日宣布角逐國民黨總統提名，就是因看到侯友宜因尚未宣布參選，導致聲望下滑，認為現在是最好的機會。但董智森也直言，若郭台銘真的被國民黨提名，百分之百不會當選，因為他既拿不到中間選民與年輕選民的票，可被對手攻擊的點也多。