Emotions got the best of me today. I should not have reacted the way i did regardless of what was said. I wanna apologize to the fans, the organisation and particularly to Kyle, who is someone that i truly love and respect as a teammate. — Rudy Gobert (@rudygobert27) April 10, 2023

Kyle Anderson and Rudy Gobert had to be held back after Gobert swung at Anderson in HEATED exchange 😳 pic.twitter.com/jvB9xawHNn — Bleacher Report (@BleacherReport) April 9, 2023

灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在例行賽最後一天鬧內訌，揮拳攻擊隊友凱爾安德生（Kyle Anderson），戈貝爾被球隊請回家。冷靜下來之後，戈貝爾推文道歉：「我今天被情緒沖昏頭了，不管對方說了什麼我都不該有這樣的反應，我要向球迷、球團道歉，特別是凱爾，他是我打從心底敬愛的隊友。」灰狼接下來還有附加賽要打（對戰湖人），戈貝爾決定以大局為重。

美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）在節目上解釋，這只是很普通的口角引發的，主要是兩人對彼此在場上的表現不滿意。安德生說：「喂，你為何不打幾個火鍋？」戈貝爾回嗆：「你為何不抓幾個籃板？」

兩邊就這樣吵起來了，灰狼總教練芬奇（Chris Finch）已經開始講戰術了，兩人還在吵，最後戈貝爾罵不贏就動手打人。戈貝爾曾是聯盟火鍋王，本季暴跌至生涯新低的場均1.4個。

勇士前鋒卓雷蒙格林（Draymond Green）去年在練球時出拳攻擊隊友普爾 （Jordan Poole），影片外流而引起軒然大波，當時戈貝爾也發文嘲笑格林，寫道：「缺乏安全感的總是大聲叫嚷。」結果這回戈貝爾打人，格林立即在推特「原話奉還」。

不過戈貝爾在道歉的時候比格林乾脆多了，格林的母親在第一時間還分辯說「我兒子只是正當防衛」，遭到網友罵翻。普爾在事發幾日之後才公開說他已原諒了格林。