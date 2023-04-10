Tesla計畫於大陸興建一座「超級工廠」，用於生產大型商用儲能電池，市場傳聞Tesla馬斯克(Elon Musk)將拜訪大陸動力電池龍頭寧德時代，若雙方進一步合作，身為寧德時代BMS供應商精星(8183)可望受惠，對此，精星表示，不方便評論客戶訊息，儘管大陸車市及工控市況不佳，精星保守看待第2季營運，不過精星預估，今年第2季仍將略優於第1季，下半年可望比上半年好。