根據外媒報導，特斯拉儲能超級工廠簽約儀式9日在上海舉行，預計今年第3季開工，2024年第2季投產，這座工廠規畫生產超大型商用儲能電池(Megapack)，初期規畫年產商用儲能電池1萬台、儲能規模近40GWh，產品將在全球銷售。

此外，由於知情人士透露，馬斯克訪問大陸期間可能與寧德時代高層會面，引發市場聯想雙方將擴大合作，市場傳聞，若Tesla與寧德時代進一步合作，身為寧德時代BMS供應商精星科亦可望受惠。

對於市場傳聞，精星表示，不方便評論客戶訊息，不過公司在BMS市場深耕已久，將盡力爭取各種機會。

受到大陸車市及工控市場需求不佳影響，精星第1季合併營收為15億元，年減6.01%，展望第2季，精星表示，目前大陸市場狀況依舊不佳，保守看待第2季營運，但因工作天數較多，可望略優於第1季，下半年因進入傳統旺季，營運可望優於上半年，公司將努力全年比去年好。

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