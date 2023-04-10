國中技藝教育競賽登場。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

考生們努力應試。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗國中技藝教育競賽登場，共分9大職群19個組別計684名9年級學生同場競技。苗栗縣長鍾東錦10日到竹南中興商工視察考場，並為考生加油打氣，他勉勵考生透過技藝教育探索本身的性向與興趣，全力精進學科與術科專業，既能取得升學優勢，未來更可藉一技之長改變自己的人生，迎向繽紛多彩的生涯。

縣府為體現12年國教課綱精神，符應適性揚才的理念成就每個孩子，每年配合教育部挹注國中技藝教育經費，同時鼓勵各國中申請自辦或合辦教育課程，期增加國中生探索自己性向及興趣的機會，讓孩子擁有多元展能的舞台。

縣府教育處長葉芯慧指出，1今年度國中技藝教育競賽10日起為期1周，分別在君毅高中、中興商工、龍德家商、仁德醫專、西湖及南湖國中6個考場舉行，連同今年新增醫護職群，共分9大職群19個組別辦理24場次，有全縣684名國3學生同場競技。其中，獲優勝名次的學生可申請技優甄審免試入學高職專業群科，暢通多元升學管道。

縣長鍾東錦一早趕在學科考試前抵達中興商工，聽取教育處長葉芯慧簡報國中技藝教育概況、有關學科與術科的競賽項目及成績評核等；隨後由中興商工校長林士敦、教育處長葉芯慧、學管科長王芝翔及試務幹部陪同，到考生休息區為考生加油打氣，接著巡視烘焙、機車及汽車術科試場，這些試場均有標準配備，亦被指定為國家檢定考場。

鍾東錦表示，技藝教育能讓國中生有多元適性學習的機會，啟發自身優勢潛能、進行職涯探索，提早為未來生涯做好準備，獲優勝學生還能獲得技優甄審升學優勢。他以在中興舉行的烘焙、指甲彩繪、新娘化妝設計圖為例，強調這些都是時下相當熱門的技藝，只要專注精進學科及實作，都有可能成為苗栗的吳寶春，或其他專業職群的名師，藉由一技之長改變人生讓自己功成名就。

對國3考生而言，技藝教育課程自去年9月起實施，時間並不長，鍾東錦勉勵大家從容應試，把平日學習的技藝在競賽中盡力展現出來，為學校也為自己爭取最高殊榮。教育處擇定5月31日在巨蛋體育館舉行頒獎典禮，屆時將頒獎表揚各組前3名績優學生，肯定學生的努力和學校的用心。

在巡視考場途中，縣長鍾東錦與中興商工校長林士敦、教育處長葉芯慧，針對技藝教育議題多方交換意見，認為技藝教育有助提前培養學生第二專長，所學技藝既可用於職場，亦可用於日常生活，諸如檢修維護居家水電，可預防火警等意外事故的發生，其運用範圍相當廣泛。