搶攻5月孝親感恩商機，台北君品酒店推出「五月寵愛媽媽」系列活動，旗下三家餐廳與宴會廳在5月6日至5月7日與5月13日至5月14日連續兩個周六、周日推出母親節專屬企劃，宴會廳自4月15日推出10人桌「蟹蟹媽咪‧品蟹饗宴」，每桌14,800元+10％。母親節蛋糕早鳥優惠4月30日前預購今年新款提拉米蘇風味的創意東坡肉造型蛋糕「媽咪．你也是我的心頭肉」，原價1,580元、優惠價1,280元，人氣經典蛋糕「玫瑰夫人」6吋優惠價1,080元。

除精緻美饌，君品酒店也與知名花植養護品牌Aveda異業合作，共同推出「寵愛女神‧香氛甜心」住房專案，自4月10日至5月14日入住君品酒店，雅緻客房每晚6,200元起；豪華客房每晚6,700起，入住充滿法式新古典風情套房，將獲贈AVEDA價值4,050元的「幸福純香之旅」禮盒乙組，再加碼贈送「玫瑰夫人」優雅旗袍造型蛋糕乙個、雲軒西餐廳自助早餐2客以及免費Mini Bar乙次。

君品酒店主廚今年特別以創意趣味企劃，推出外型逼真如中式東坡肉、口味是經典義大利提拉米蘇的趣味母親節蛋糕，命名為「媽咪．你也是我的心頭肉」，採用100％無糖純法芙娜巧克力製作，配上自然奶香味的馬斯卡彭起司、鮮奶油、高粱酒糖水、咖啡液，多層次豐富口感。外型典雅優美、大受好評的人氣經典「玫瑰夫人」入口後酸甜風味瞬間昇華，盛夏莓果的甜蜜滋味，融化媽媽的心，凡於4月30日前預購且支付全額，即可享有早鳥優惠價，4J月17日至5月14日可於雲軒西餐廳櫃台提貨。

為歡慶母親節，君品酒店「頤宮」中餐廳與宴會廳也分別提供母親節特色料理與桌菜，頤宮中餐廳母親節應景新菜「啫啫白鰻魚煲」2,680元+10％，嚴選自古為滋補養生聖品、肉質細膩十兩活白鰻魚，經去骨、除內臟、剃邊刺等多道工法處理，將洋蔥、薑、蔥、紅中芹及黑胡椒粒翻炒後，滲入肉質細嫩的鰻魚中，香氣十足，入口Q彈有勁，讓媽媽享受經典廣式功夫菜的迷人滋味，即日起可於用餐兩天前進行預訂。

君品酒店宴會廳自4月15日至5月14日推出「蟹蟹媽咪‧品蟹饗宴」，10人桌菜每桌14,800元+10％，菜單包含麻辣跳跳雞、榨菜杏鮑菇、鱈魚相思、薯絲馬介修、星星果炖玉米雞湯、40隻活萬里蟹、福州酒蛋麵線及手工腐竹薏米糖水，其萬里蟹肉質結實、口感細緻且量多，蟹膏鹹香，蟹黃細稠綿密，湯汁鮮美回甘。

雲軒西餐廳在5月6至5月7日與5月13日至5月14日兩個周末，賓客只要點用春季新菜單「春饗宴」，即可於現場以299元+10％加購半隻焗烤龍蝦，點套餐的媽媽再加贈「媽咪·你也是我的心頭肉」單人份蛋糕乙個；雅意義式餐廳則提供限定粉色「百香果與椰子」甜點，讓時尚媽媽體驗充滿春夏季水果盛放的酸甜滋味。