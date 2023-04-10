港星吳耀漢驚傳已於昨（9）日離世享壽83歲，消息曝光後震驚外界；據悉，吳耀漢的父親吳海霖為香港九巴和九龍殯儀館的創辦人之一，但出身於富二代的他，在生母離世後卻受到兄弟姊妹們的欺負，之後踏入演藝圈也都是憑自己力量腳踏實地深耕演技，闖出屬於自己的一片天。

吳耀漢的父親吳海霖為香港九巴和九龍殯儀館的創辦人之一，他有四位太太，而吳耀漢是二房中最年幼的孩子，根據港媒綜合報導，吳耀漢曾坦言，生母在他9歲時去世，之後他便「歸大媽管，她根本不疼我，對我非常冷漠」，而他16個兄弟姐妹也對他漠不關心，因此未受到任何照顧，所以當時就讀寄宿學校時，每逢周末都寧願在學校釣魚，也不願回家。

然而，15歲時吳耀漢被大媽送到英國寄宿學校，但他在英國同樣受到了欺負，讓他只能從電影世界中尋求心靈寄託，他表示，當初一個人離開香港到陌生環境確實很孤獨，面對周圍的人事物皆是新挑戰，加上外國人看到他一個人就會欺負他、打他，而這也讓他從小就沒有體會到家庭的溫暖。

事實上，吳耀漢過去曾成立影視公司，為演員兼製作人，之後踏入影壇後以演出喜劇為主，由於形象突出且具有喜劇天分，也塑造了許多經典角色形象，雖出道50多年來大多為配角，但憑著精湛演技被封為「黃金配角」；然而，吳耀漢有兩段婚姻，第一段婚姻是他21歲時與一名英國女子結婚，但卻在6個月後離婚，之後1965年再婚至今，婚後育有三女一子，其中兒子吳嘉龍目前為演員。