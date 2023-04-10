晶圓代工龍頭台積電(2330)公布2023年3月自結合併營收1545.08億元，月減10.89％、年減15.44％，降至近13月低點、仍創同期次高。累計首季合併營收5086.33億元，較去年第四季6255.31億元減少18.69％，仍較去年同期4910.75億元成長3.58％，改寫同期新高。

台積電先前預期，受產業庫存調整影響，首季合併營收將介於167～175億美元（新台幣5,126.9 億至 5,372.5 億），季減12.2～16.2％、年減0.4～4.9％，中間值為季減14.2％。假設新台幣兌美元平均匯率30.7元狀況，毛利率預期介於53.5～55.5％、營益率介於41.5～43.5％，雙探近1年低點。

台積電總裁魏哲家先前法說時預期，上半年美元計價營收將年減4～9％，但下半年將恢復年成長，全年美元計價營收仍將小幅成長、優於市場的小幅衰退。而今年資本支出估落於320～360億美元，研發費用估增加2。

台積電將於20日召開線上法說，公布首季財報及最新展望。不過，美系外資日前出具報告認為，受智慧手機及雲端需求疲弱影響，第二季營收季減幅估自4％擴大至5～9％，下半年不會出現V型反轉復甦，全年營收估與去年2.26兆元相當，不如先前預期樂觀。

美系外資認為，台積電在3、4、7奈米均有訂單被取消或遞延，預期今年資本支出僅會達過往320～360億美元低標。同時，鑒於5、7奈米恐出現些微供過於求，預期明年資本支出可能低於300億美元。

不過，美系外資調查指出，為分擔全球營運成本，蘋果似已同意台積電自年中起漲價3％，且N3e製程近期良率大幅提升。鑒於2奈米和議價能力仍具優勢，預估台積電今年應可順利漲價6％，使長期毛利率達成53％目標，維持「加碼」評等、目標價700元。