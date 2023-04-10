我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化墜樓，其遺孀俞惠敏日前在公開信中質疑原因不單純，並牽扯出王疑似不願核銷高額官邸修繕費用而遭報復，外交部次長俞大㵢今天表示，外交部仔細查過，沒有這回事。至於調查報告還需要一個月才會出爐。

王之化3月10日從16樓墜樓身亡，遺孀俞惠敏日前撰寫公開信給外交部長吳釗燮，質疑王之化生前遭處長馮光中霸凌，才會含冤而死。

臉書粉專「台灣爆報」日前刊登出這封公開信，提到王之化去年7月被派到聖保羅辦事處，疑因不願草率核銷近40萬美元（約新台幣1220萬元）的官邸修繕費，遭馮光中挾怨報復，導致王之化心生恐慌，一度錄音以明心志，

民眾黨立委邱臣遠今天在立法院外交國防委員會就此事詢問俞大㵢調查狀況，俞大㵢表示，在悲劇發生後，外交部非常悲痛，也馬上與王夫人聯繫，並協助她到巴西聖保羅去，後來掌握王夫人曾發出1頁聲明，並公布5頁的公開信給媒體。

對於王之化生前不願草率核銷鉅額官邸修繕費遭挾怨報復的說法，俞大㵢認為，王夫人可能有誤解，外交部仔細查過，「沒有這回事」。

他說，王之化是去年7月到任，但相關修繕案在去年6月就已經結案，王之化並沒有經手這個案子。

邱臣遠要求外交部盡快提出調查報告，而且調查必須公正客觀調查，外交部也要掌握駐外工作狀況，並提供相關心理輔導機制。

對此，俞大㵢表示，外交部已經著手調查，調查報告大概要一個月的時間，結果才會出爐，外交部會秉持毋枉毋縱的精神，該解釋的該澄清的，外交部都會做，對於駐外人員，外交部也都有提供心理、法律等相關輔導並且有免費專線。