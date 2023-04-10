苗栗縣觀光遊樂業再添1家！隨著國內疫情慢慢解封，觀光旅遊業逐步重啟終於迎來春燕，頭份市尚順育樂世界去年7月時，依據觀光遊樂業管理規則相關規定查驗，符合觀光遊樂業標準，由縣府核發觀光遊樂業執照，正式成為苗栗第4家觀光遊樂業，業者10日舉行「觀光遊樂業揭牌儀式」，希望未來讓遊客來玩的安全又盡興。

尚順育樂世界為亞洲首創、台灣唯一的全室內5D體感主題樂園「尚順育樂世界」，打造滿足各年齡層遊客搭乘喜好，實現真實世界中難以滿足的情境等設施娛樂體驗，自2015年開幕以來已吸引超過百萬人造訪。

今天揭牌儀式，由縣長鍾東錦、文化觀光局長林彥甫、尚順育樂世界總裁陳明朝及觀光業界等嘉賓蒞臨共同揭牌見證。林彥甫表示，之前疫情仍嚴峻時，業者就超前布署，預先做好解封的準備，在去年7月，經各個權責機關依據觀光遊樂業管理規則相關規定查驗，確認尚順育樂世界符合觀光遊樂業標準，因此成為第4家觀光旅遊業。

縣長鍾東錦表示，尚順育樂世界為苗栗縣內指定觀光地區，並正式經縣府核准經營觀光遊樂業設施，成為交通部觀光局全台主題樂園合法觀光遊樂業，持續為遊客打造友善旅遊環境，讓更多遊客知道苗栗不僅好山好水，還有好玩的室內樂園，期許尚順育樂世界持續為苗栗帶來觀光熱潮，帶動地方觀光經濟，歡迎全國各地民眾前來體驗。